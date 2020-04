Le ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS), Sid Ali Khaldi, a salué les efforts des bénévoles et des activistes du mouvement associatif impliqués dans le cadre de l'ouverture de trois maisons de jeunes à Alger au profit des sans-abris, en cette période de confinement imposé par l'épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

"Ma gratitude et ma considération pour les jeunes, activistes et employés du secteur de la jeunesse et des sports, pour leur implication chaque jour pour préserver et porter de l'aide à cette catégorie (sans-abris, ndlr) qui reste exposé à la contagion du Covid-19, ceux qui n'ont pas de foyer pour se confiner.

Fiers de cette pierre précieuse, les jeunes d'Algérie", a indiqué le premier responsable du département ministériel mercredi soir sur sa page officielle Facebook, avec le hashtag #les maisons de jeunes ouvertes aux sans-abris, accompagné d'une vidéo sur le service qui leur est offert.

Dans le cadre de l'élan de solidarité lancé pour lutter contre le Covid-19, le MJS a indiqué mercredi, via un communiqué, avoir mis à la disposition de la ce llule de crise locale de la wilaya d’Alger, plusieurs de ses structures, dont le Centre technique national de Sidi Moussa, pour servir de centres de confinement sanitaire.

Selon le dernier bilan établi mercredi par le Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, 104 nouveaux cas confirmés de Covid-19 et 12 nouveaux décès ont été enregistrés en Algérie, portant le nombre total de cas confirmés à 1572 et celui des décès à 205.