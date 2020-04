La brigade de lutte contre la cybercriminalité de la sûreté de wilaya d’El Tarf a arrêté l’auteur de publications diffusées sur le réseau social Facebook comportant des propos "provocateurs et hostiles" ciblant des éléments des forces de l’ordre de la ville de Dréan chargés de la sensibilisation sur l’importance du confinement sanitaire partiel, a-t-on appris jeudi du chargé de la communication de ce corps constitué.

Suite à la diffusion d’une vidéo, postée sur les réseaux sociaux rapportant une scène d’agression de policiers, commentée par des propos incitant à l’animosité à l’égard de policiers en patrouille durant la première nuit du confinement sanitaire partiel dans un quartier populaire de la ville de Dréan, une enquête a été ouverte et les éléments de la brigade de lutte contre la cybercriminalité sont parvenus à identifier l’auteur présumé de ce post, a précisé le commissaire principal Mohamed- Karim Labidi.

Aussitôt, le présumé coupable a été arrêté par les services de la police de cette daïra en coordination avec la brigade de recherche et d’investigat ion (BRI), a-t-on précisé, détaillant que cet individu avait filmé une agression d’une patrouille pédestre de police chargée de contrôler le suivi de la mesure de confinement partiel, visant la lutte contre la propagation du coronavirus, a-t-on fait savoir de même source.

Le téléphone mobile utilisé pour la diffusion de ce post a été également saisi et l’auteur présumé a été placé sous mandat de dépôt par le magistrat instructeur près le tribunal de Dréan pour "diffamation et incitation" sur les réseaux sociaux, a indiqué le commissaire principal Labidi.