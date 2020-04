En cette période de confinement, plusieurs supérettes et magasins de produits alimentaires notamment, se lancent dans l’acheminement direct des achats domestiques au client, après quelques clics en ligne ou un appel téléphonique, ont-t-ils affirmé à l’APS.

Considérée comme un service à forte croissance, la livraison à domicile commence à attirer de plus en plus d’adeptes et intéresse les clients en cette période de confinement, bien évidement avec le respect des précautions sanitaires visant à assurer une bonne protection contre les risques éventuels de contamination, a-t-on souligné.

Les clients ont salué ce service gratuit, permettant de satisfaire leurs besoins sans aucun risque de contamination du Covid-19, a soutenu Amar Laâlmi, commerçant au quartier du 24 février, au centre-ville d’Ouargla.

"Chaque jour, nous recevons plusieurs demandes de livraison à domicile sur la page Facebook de notre supérette ou par téléphone", a-t-il confié.

Outre, la livraison à domicile, une série de mesures de précaution, concernant notamment l’accès par petits groupes au magasin, ainsi que le respect de la distance de sécurité d’au moins deux mètres entre les clients, sont imposées en parallèle, a-t-il poursuivi.

En dépit des difficultés enregistrées en matière d’identification d’adresses, surtout dans les quartiers populaires, ‘’nos clients pourraient bénéficier du service de la livraison à domicile, même à l’avenir après la levée de la période de confinement, en garantissant également le paiement électronique par carte bancaire’’, poursuit l’interlocuteur.

Yazid Mazari, propriétaire d’une supérette à Hay Ennasr (périphérie ouest d’Ouargla) a fait savoir luis aussi que le service de livraison à domicile a connu un essor, en cette période marquée par l’interdiction des déplacements avec les moyens de transport collectifs, publics et privés.

"Ce service permet aux clients de faire des courses sans déplacement et sans exigence de tarifs supplémentaires’’, a-t-il dit.

De son côté, Karim pizzaiolo au quartier Chorfa, a affirmé que la livraison à domicile des repas, pizzas et sandwichs, qui existait bien avant le confinement, est malheureusement pratiquement à l’arrêt aujourd’hui, en plus du fait que la demande, en elle-même, sur cette activité est en total recul en période de confinement.

Dans un communiqué rendu public sur sa page Facebook, la direction du Commerce de la wilaya d'Ouargla a appelé les grossistes et détaillants de produits alimentaires notamment, à poursuivre leur activité de manière régulière, en incitant les citoyens à éviter le stockage et les achats impulsifs de produits alimentaires, en cette période coïncidant avec les mesures de prévention contre le Covid-19.

Les brigades de contrôle poursuivent leurs missions dans le cadre de la lutte contre la spéculation sur les denrées alimentaires de base notamment, a-t-on signalé.

Par ailleurs, l’allègement des conditions de confinement pour les commerçants et les activités professionnelles, annoncé par la wilaya, a été bien accueilli par la population locale.

Il s’agit de l’allègement des conditions de confinement pour les commerçants et les activités professionnelles, et ce après avoir décidé initialement de suspendre plusieurs activités, à l'exception de celles liées à la santé et à l'alimentation, selon les services de la wilaya.