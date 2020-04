Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies a publié un ensemble de 29 icônes humanitaires spécifiques à la pandémie de COVID-19 pour stimuler la communication et la sensibilisation du public.

"Dans toute crise sanitaire ou humanitaire, il est essentiel de fournir des informations rationalisées que des millions de personnes peuvent comprendre", a déclaré l'OCHA lundi.

Selon l'OCHA, ces nouvelles icônes peuvent aider à communiquer les faits et les actions nécessaires pour prévenir et répondre au virus et fournir des soins aux personnes les plus vulnérables dans le monde. Parmi les nouvelles icônes figurent des symboles pour le confinement, la distanciation sociale, le COVID-19 et le coronavirus, la prévention de la contamination, le dépistage, l'infection et la gestion des cas.

Les icônes sont utilisées dans les produits d'information développés par et pour la communauté humanitaire, tels que les cartes, les rapports, les infographies et les sites Internet. Selon l'OCHA, une information de meilleure qualité et plus claire signifie une meilleure prise de décision et, par conséquent, une réponse plus efficace dans les crises humanitaires.

Les icônes nouvellement publiées s'ajoutent à un ensemble remanié de plus de 300 icônes humanitaires que l'OCHA a publié en décembre 2018. L'agence onusienne a introduit pour la première fois des symboles humanitaires en 2012, comprenant un ensemble de 250 icônes représentant des thèmes d'intérêt pour la communauté humanitaire, allant des catastrophes naturelles à la fourniture de secours.