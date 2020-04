Un atlas numérique des sols de haute définition a été développé par des chercheurs Chinois dans le cadre de la conservation des terres arables, la lutte contre la pollution et l'évaluation de la qualité environnementale.

Ces travaux de recherche, menés par l'Institut des ressources agricoles et de la planification régionale de l'Académie chinoise des sciences agricoles et soutenus par le ministère des Sciences et des Technologies, ont combiné les données informatiques des sols collectées depuis les années 1980.

Les données numériques des sols peuvent refléter précisément les caractéristiques de répartition spatiale et temporelle de la qualité des sols et de tendance de changement de la qualité des sols et de l'environnement, ce qui revêt une grande importance pour l'élaboration des politiques d'utilisation des ressources en sols et la gestion de l'environnement, a indiqué lune chercheuse principale du projet, Zhang

Weili, citée par l'agence Chine Nouvelle. L'atlas, qui comprend diverses caractéristiques des sols sur une durée de 40 ans, est le dossier scientifique le plus complet et le plus précis des ressources et de la qualité des sols en Chine, a expliqué Mme Zhang.