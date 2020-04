L'Agence fédérale des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) des Etats-Unis a déclaré lundi dans un communiqué qu'il est possible d'utiliser l'impression 3D pour fabriquer certains équipements de protection personnelle (EPP) tout en notant qu'il existe des défis techniques pour obtenir une efficacité égalée à celle des produits classiques.

Les EPP comprennent des vêtements de protection, des combinaisons, des gants, des boucliers faciaux, des lunettes, des masques, des respirateurs ou d'autres appareils conçus pour se prémunir de blessures, d'infections virales ou de maladies. Bien qu'il soit possible de recourir à l'impression 3D pour produire certains EPP, il y a encore des défis techniques à surmonter pour rendre de tels produits totalement efficaces, a indiqué la FDA.

"Les EPP fabriqués par l'impression 3D peuvent fournir une barrière physique, mais il est peu probable qu'ils seront efficaces contre les liquides et procureront une filtration de l'air identique à celle des masques chirurgicaux autorisés par la FDA et des respirateurs N95", a expliqué l'agence. Si les masques issus de l'impression 3D ressemblent à des EPP classiques, ils n'arriveront pas forcément à atteindre le même niveau de protection barrière, de résistance aux fluides, de filtration, et de contrôle des infections, a affirmé la FDA. Actuellement, les Etats-Unis sont le pays le plus durement touché par le nouveau coronavirus, avec plus de 360.000 cas confirmés jusqu'à présent. La crise de santé publique a mis à rude épreuve les ressources médicales américaines, affectées notamment par une pénurie d'équipement, y compris des masques et des respirateurs.