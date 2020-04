Des chercheurs chinois ont développé un nouveau type de masque avec un matériau en graphène sur la couche de filtre clé, a annoncé Aero Engine Corporation of China (AECC).

Les chercheurs ont conçu une application innovante en mettant le matériau en graphène-polypropylène sur le tissu obtenu par fusion-soufflage, qui est la couche de filtre clé des masques, selon l'AECC. Le masque en graphène est développé par l'Institut des matériels aéronautiques de Pékin de l'AECC, un institut de recherche global qui est orienté vers les matériaux aéronautiques de pointe. Le graphène est un nanomatériau bidimensionnel populaire avec une perspective prometteuse dans les secteurs de l'aérospatiale, de l'énergie et de la médecine biologique. Grâce à l'utilisation du matériau en graphène, le masque présente des caractéristiques antibactériennes plus fortes, une meilleure perméabilité de l'air et une durabilité prolongée. Le masque en graphène utilise l'effet nanoknife du matériau pour détruire la paroi cellulaire des bactéries. Par rapport au tissu obtenu par fusion-soufflage dans les masques tradi tionnels, la nouvelle couche de graphène-polypropylène a la fonction de perméabilité à sens unique, ce qui rend le masque plus confortable pour les utilisateurs. Le nouveau masque est capable de durer plus de 48 heures, bien plus longtemps que les modèles traditionnels.