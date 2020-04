Plusieurs ministères fédéraux, dont ceux de la Défense et de la Sécurité intérieure, ont "recommandé à l'unanimité" que le régulateur américain des télécoms, la FCC, "révoque les autorisations permettant à la société chinoise de fournir des services de télécommunications internationales aux Etats-Unis", selon le ministère. Le ministère évoque "des risques de sécurité nationale et légaux significatifs et inacceptables" liées aux opérations de China Telecom, qui rendent selon lui nécessaire l'abrogation des autorisations émises en 2007.

Le communiqué cite notamment "l'évolution du milieu en matière de sécurité nationale depuis 2007 et la connaissance plus précise du rôle de la Chine dans les activités informatiques malveillantes visant les Etats-Unis". Les Etats-Unis ont déjà accusé Pékin de plusieurs attaques informatiques de grande ampleur, notamment le vol e n 2017 de données personnelles de l'agence de crédit Equifax et le piratage d'une base de données du géant de l'hôtellerie Marriott en 2018.

Le ministère s'inquiète également que China Telecom soit perméable à "l'exploitation, l'influence et au contrôle du gouvernement" chinois. "La sécurité des communications de notre gouvernement et de celles des professionnels, ainsi que celle de nos données les plus privées, dépendent de (notre travail avec des) partenaires de confiance dans les pays qui partagent nos valeurs et nos aspirations pour l'Humanité", a expliqué le ministre adjoint de la Justice pour la Sécurité nationale, John Demers. Cette annonce intervient alors que le président américain Donald Trump, qui a mis en parenthèse la guerre commerciale et technologique qu'il livre à la Chine, a récemment accusé Pékin d'avoir tardé à communiquer des données cruciales sur la gravité du coronavirus dont la propagation aurait pu, selon lui, être endiguée.