L’ancien international algérien, Omar Belatoui, a plaidé jeudi pour la poursuite de la saison footballistique actuelle, suspendue depuis trois semaines à cause de la pandémie du coronavirus, à partir du mois d’août prochain «si les conditions le permettent».

«Nous prions tous pour que cette crise sanitaire qui secoue le monde entier se dénoue dans les meilleurs délais, mais en tant que technicien, je vois mal la compétition reprendre dans les prochaines semaines car avec tout cet arrêt prolongé, il devient nécessaire de reprendre la préparation de zéro», a déclaré l’actuel entraîneur du CR Témouchent (DNA/Ouest) à l’APS.

Evidemment, après le parcours de premier ordre du CRT cette saison qui lui a permis de dominer de la tête et des épaules son groupe, Belatoui dit «ne pas souhaiter l’annulation» du championnat de cet exercice, après que ses poulains ont déjà mis les deux pieds en Ligue 2.

Cela fait suite à une déclaration du directeur général des sports au ministère de la Jeunesse et des Sports, Nadir Belayat, qui a annoncé récemment à l'APS que son département devait contacter à partir de dimanche dernier les Fédérations sportives algériennes, à leur tête celles des sports collectifs, pour discuter des mesures à entreprendre en cas d'annulation pure et simple de la saison actuelle en raison de la pandémie de coronavirus.

«Nous avons consenti d’énormes efforts depuis l’intersaison pour parvenir à réaliser ce magnifique parcours qui nous a permis d’assurer la montée avant plusieurs journées de la fin du championnat, et ce serait vraiment un véritable gâchis si les instances concernées venaient à déclarer une saison à blanc», a-t-il poursuivi.

L’ancien joueur et entraîneur du MCO en a profité également pour se joindre aux sportifs qui se sont mobilisés pour sensibiliser les jeunes en particulier quant à la nécessité de respecter les recommandations des pouvoirs publics ayant trait à la lutte contre la propagation du coronavirus. Appelant à la «discipline», il a souhaité au passage que tout le monde prenne conscience de la gravité de la situation prévalant en Algérie et partout dans le monde, en se confinant pour éviter la propagation de la pandémie.