Plus de 200 migrants ont été secourus jeudi au large des côtes libyennes, a annoncé l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). "Plus de 200 migrants ont été ramenés en Libye.

Ces derniers jours, six bateaux transportant plus de 500 migrants sont partis de Libye. La plupart d'entre eux ont été ramenés par les garde-côtes", a-t-elle tweeté. Ces migrants secourus, dont des femmes et des enfants, étaient toujours à bord du navire des garde-côtes libyens et n'ont pas encore débarqué en raison des combats dans la région, a précisé l'OIM. La Libye est devenue un point de départ privilégié des migrants souhaitant traverser la Méditerranée vers les côtes européennes. L'OIM a déclaré à plusieurs reprises que la Libye n'était pas un port sûr pour le débarquement des migrants en raison de la détérioration des conditions de sécurité dans le pays. Elle estime qu'il y a actuellement 650.000 migrants en Libye, dont beaucoup manquent de soins médicaux et de besoins de base.