Ce réseau est composée de 5 individus âgés de 25 à 40 ans et originaires des wilayas de Tizi-Ouzou et de Boumerdes. Ils étaient en possession d'une quantité de 1,383 gr de kif traité, 48 comprimés psychotropes, une somme de 79 000 DA, revenus de ce trafic de drogues, ainsi que des armes blanches de sixième catégorie et des téléphones portables, a-t-on ajouté.

Les mis en cause dans cette affaire ont été présentés, jeudi, au parquet de Tizi-Ouzou, ils ont été mis en détention préventive pour ''association de malfaiteurs'', ''détention de drogue et produits psychotropes à des fins de commercialisation'', et ''détention d’armes blanches sans motif légal'', a-t-on précisé de même source.