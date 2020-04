«Les participants devront exécuter, à partir de chez eux, des figures sur lesquelles ils seront notés. La justesse du mouvement, la rapidité de son exécution et la fluidité dans les enchaînements sont autant de facteurs qui seront pris en compte par les arbitres pour donner une note», a expliqué l'Union arabe de kick-boxing concernant les règles du jeu.

Cette première édition des Championnats arabes de shadow kick-boxing, prévue sous forme d'exhibition, sera ouverte uniquement aux seniors (messieurs et dames) âgés entre 18 et 40 ans, selon la même source qui a cependant promis d'étendre la participation aux autres catégories dans un futur proche. Les lauréats de cette compétition auront droit à des récompenses financières de l'ordre de 200 USD pour le 1er, 150 USD pour le 2e et 75 USD pour les 3e et 4e.