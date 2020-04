« Rien n'est plus fort que la génétique ! » Telle pourrait être la conclusion de l'étude menée par une équipe de chercheurs de la Florida State University, publiée récemment dans la revue scientifique Intelligence. D'après l'étude, l'éducation parentale n'aurait aucune influence sur le Quotient Intellectuel (QI) des enfants une fois adultes, tout reposerait sur la génétique. « Les études précédentes qui ont montré que l'intelligence pouvait être augmentée via des comportements parentaux (tels que la lecture aux enfants le soir) sont sans doute incorrectes car elles n'ont pas pris en compte la transmission génétique de l'intelligence » souligne Kevin Beaver, Professeur de criminologie à l'Université de Floride et auteur principal de l'étude.

Une influence « marginale et épisodique »

L'équipe du Professeur Beaver a étudié le lien entre le comportement à visée éducative des parents et l'intelligence à l'âge adulte de l'enfant, grâce à un échantillon représentatif de jeunes. Pour comparaison, l'équipe s'est aussi intéressée à des adolescents adoptés, qui prenaient part à l'Enquête longitudinale nationale sur la santé des adolescents. «L'échantillon d'enfants adoptés a permis de contrôler pleinement l'importance des facteurs génétiques », ont déclaré les scientifiques.

Les comportements éducatifs des parents ont été évalués, et les jeunes participants ont effectués des tests de QI pour mesurer leur intelligence à l'oral au collège et au lycée. Ils ont de nouveau effectué le test une fois adultes (alors âgés de 18 à 26 ans).

L'influence des comportements éducatifs parentaux sur l'intelligence des enfants, à l'adolescence puis une fois adultes, est « marginale et épisodique », selon les résultats de l'étude. Ces conclusions ont été obtenues aussi bien dans le groupe des enfants biologiques qu'au sein des enfants adoptés.

Des comportements éducatifs qui sous-tendent un QI élevé

« Les analyses portant uniquement sur des jumeaux monozygotes (c'est-à-dire issus du même œuf) n'ont révélé aucune association cohérente entre l'éducation parentale et l'intelligence orale des enfants », soulignent les auteurs, en ajoutant que « les résultats de ces statistiques indiquent que les méthodes éducatives familiales ne contribuent pas de manière importante à la variation de QI. »

Pour le Professeur Beaver, ce sont en fait les parents au QI élevé qui, en faisant ces démarches éducatives, contribuent à l'intelligence future de leurs enfants.

Il souligne d'ailleurs que ce n'est pas parce que ça n'aura pas d'incidence sur son QI qu'il faut arrêter d'éduquer son enfant dans ce sens. Cela contribue en effet au développement du langage, du vocabulaire et de l'écriture de l'enfant.