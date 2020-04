Des chercheurs de l'université du Texas ont réalisé un programme capable de stimuler et développer le cerveau. Les premiers tests ont porté de bons résultats.

Grâce à un programme d'entrainement mis au point par des chercheurs américains de l'université du Texas à Dallas, il sera bientôt possible d'entraîner le cerveau et développer l'intelligence. Baptisé Gist Reasoning Training, il se concentre sur certaines zones du cerveau comme celles dont dépendent l'attention stratégique, le raisonnement intégré et l'innovation, explique l'agence de presse Relaxnews.

L'étude, publiée par la revue Frontiers in Systems Neuroscience, a été menée sur des adolescents et adultes en bonne santé, des personnes victimes de lésions cérébrales et des seniors courant un risque de développement de la maladie d'Alzheimer. Après avoir filtré différentes information pour se concentrer sur l'essentiel, les participants ont interprété des informations, trouvé des thématiques communes et formulé des synthèses à partir de ce que les chercheurs leurs avaient montré. Chaque stratégie se nourrissait de l'exercice précédent, précise Relaxnews.

Utiliser des informations différemment

Après environ 12 séances de 45 à 60 minutes pendant deux mois, les scientifiques ont observé une amélioration cognitive des zones étudiées, résultant en une meilleure mémorisation, organisation et résolution des problèmes. Ce programme pourrait donc permettre aux seniors d'améliorer le fonctionnement de leur cerveau et aux plus jeunes, de renforcer leurs aptitudes.

"Ce qui est très intéressant par rapport à ce travail c'est que lors d'essais randomisés comparant les entraînements de la mémoire à ceux du raisonnement, nous avons trouvé que ce n'était pas l'apprentissage de nouvelles informations qui recrutait d'importants réseaux cérébraux, mais plutôt une gestion de l'information plus poussée. Le fait de réutiliser ces infos différemment augmente la performance cérébrale", déclare Sandra Bond Chapman, coauteur de l'étude.