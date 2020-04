Les poissons gras

Le cerveau aime les omégas 3. Plus de la moitié de la masse du cerveau est constituée de lipides, dont 70% sont des acides gras, les omégas 3.

Elles sont essentielles dans l'activité des neurones et jouent un rôle important pour la mémoire.

Sardine, maquereau, hareng, saumon, mais aussi huile de colza ou de noix vous apportent des omégas 3. A intégrer à vos menus au moins 2 à 3 trois fois par semaine.

Les légumineuses

Le cerveau dépense beaucoup d'énergie pour fonctionner, il est un gros consommateur de sucre.

Mais hors de questions de le nourrir avec des sucres rapides qui font monter les pics de glycémie, mauvaise pour votre prise de poids et désagréable pour le cerveau qui n'aime pas les variations trop rapides! On privilégie les sucres lents des légumineuses (lentilles, pois chiche...), et des céréales complètes.

Le chocolat

La cacao riche en flavonoïdes stimule le flux sanguin vers le cerveau et aide donc à stimuler les performances cognitives.

Les fruits rouges

Fraises, framboises, cassis... On fait le plein de fruits rouges pour faire une cure de vitamine C et de bêtacarotène un antioxydant qui s'attaque aux radicaux libres, ces substances toxiques qui endommagent nos cellules.



Les fruits de mer

Le cerveau combat l'anxiété, la fatigue et la nervosité avec les oligo-éléments (manganèse, cuivre, lithium, zinc et iode). Pour en faire le plein, pensez aux fruits de mer qui apporteront aussi de la vitamine B12 et des protéines, particulièrement la lysine, un puissant neuromédiateur.

Les abats

Notre cerveau est très gourmand en oxygène. Il consomme près de 20% de cette molécule du corps humain. Mais pour apporter au cerveau cette ressource, notre corps a besoin de fer. Cet oligo-élément favorise aussi une bonne mémoire et une bonne concentration. Si on en trouve dans les épinards, il est aussi très concentré dans les abats. Le foie a aussi l'avantage d'être riche en vitamines B qui améliorent la fonction cognitive.