Mutations génétiques, aliments transformés, pesticides… Selon plusieurs études, de nombreux facteurs rendraient l’homme de plus en plus bête génération après génération.

"Si un citoyen d’Athènes de l’an 1000 avant JC pouvait soudainement apparaître parmi nous, il ferait partie des plus hommes les plus brillants et intelligents. Il aurait une bonne mémoire, un large éventail d’idées et une vision plus lucide sur les questions importantes que la majorité d’entre nous". En tout cas c’est ce qu’imagine le Dr Gerald Crabtree, un généticien de l'Université de Stanford qui a récemment publié une étude dans le magazine Trends in Genetics.

Des mutations génétiques néfastes

D’après ses recherches, environ 10 % des gènes humains sont impliqués dans la fonction intellectuelle. A chaque génération, des dizaines de mutations se produisent dans le génome et elles peuvent affecter notamment l’intelligence. Nous deviendrions, donc selon lui, inexorablement de plus en plus idiots. Triste constat !

Mais notre génome ne serait pas le seul en cause. Nos conditions de vie et notre alimentation auraient aussi un impact négatif sur nos capacités intellectuelles. Le fluorure par exemple.

Ce minéral présent naturellement dans l’eau potable permet, en petites quantités, de prévenir les caries. Mais d’après des chercheurs de Harvard, plus sa concentration est forte, plus il a une action négative sur le QI des enfants. "Nos résultats confirment la possibilité d’effets néfaste de l’exposition au fluorure sur le développement neurologique des enfants", expliquent les scientifiques dans la revue Environmental Health Perspectives.

Le sirop de glucose-fructose ferait baisser le QI

Et le fluorure ne serait pas le seul à vouloir du mal à notre cerveau ! Certains pesticides dont le chlorpyrifos, qui se retrouvent dans notre chaîne alimentaire, nuirait au développement psychomoteur et mental des enfants d’après une étude de l’Ecole de Santé Publique Mailman de l’Université de Colombia.

Dernier produit dont il faudrait se méfier : le fameux sirop de glucose-fructose présent dans la plupart des produits transformés. Des chercheurs britanniques ont découvert que les enfants de 3 ans qui consomment régulièrement ce type de produits ont vu leur QI diminuer dans les 5 années qui ont suivies. Par contre les enfants qui ont eu un régime alimentaire équilibré et riche en fruits et légumes ont vu leur QI augmenter dans les 3 ans… Finalement tout espoir n’est pas perdu !