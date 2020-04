Pas moins de 546 familles vivant dans des zones reculées et isolées de la wilaya de Mostaganem ont bénéficié d’aides alimentaires permettant de soulager les ménages dans le besoin et réduire un tant soit peu les effets de la pandémie du Coronavirus, a-t-on appris mardi de la directrice de l'action sociale (DAS) Khadidja Bouchakour.

L'opération de solidarité visant à réduire les effets de l'épidémie du Covid 19 pouvant toucher les familles nécessiteuses et pauvres a, jusqu'à présent, ciblé 546 familles vivant dans 44 villages et douars des 19 communes de la wilaya.

Ces aides, des denrées alimentaires de base et des légumes, sont des dons de bienfaiteurs et de secteurs publics administratifs et économiques, notamment la direction des services agricoles de la wilaya, acheminés vers les zones concernées en présence d'une équipe médicale et paramédicale chargée d'examiner certains cas, dont les personnes aux besoins spécifiques et les personnes âgées.

L'équipe médicale aura pour mission également de sensibiliser sur la gravité de cette pandémie en mettant l'accent sur l'importance voire l'impératif respect des mesures de prévention, notamment le confinement sanitaire et la distanciation sociale, a souligné Mme Bouchakour.

Parallèlement à cette campagne de solidarité, les mêmes services ont engagé une vaste opération de recherche et de ramassage de personnes sans abri, notamment durant la période de confinement partiel de 19 heures à 07 heures, ce qui a permis jusqu'à présent de prendre en charge 19 personnes.

dont 5 femmes et 3 enfants, transférées au service d'assistance sociale des urgences mobiles de Kharouba (à l'est de Mostaganem), spécialisé dans la prise en charge des personnes en situation difficile et sans abri.