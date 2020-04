Au moins 148 quintaux de viandes avaient été saisis en mars dernier par les services de sûreté de la wilaya de Tiaret pour différentes infractions, a-t-on appris mardi auprès des services de la sûreté de wilaya.

Les opérations de saisie qui interviennent dans le cadre de la préservation de la santé publique ont permis de mettre la main sur 148 qx de viandes rouge et blanche et des viscères dont 22,6 qx avariés.

Ces quantités destinés à la consommation ont été saisies pour absence du certificat vétérinaire ou transport dans des conditions inadaptées ou encore pour avarie .

Les agents du contrôle de la direction du commerce d’El Bayadh ont saisi, mardi, 3,20 quintaux de viandes blanches impropres à la consommation.

L’opération a eu lieu lors du contrôle d’un abattoir au chef lieu de wilaya où la quantité de viande blanche a été saisie après son contrôle par un vétérinaire qui a confirmé que le produit est avarié.

Il s’est avéré que cette quantité n’a pas été soumise au contrôle sanitaire et mise dans des conditions ne respectant pas les conditions d’hygiène.

Une procédure judiciaire a été engagée contre le contrevenant.