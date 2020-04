Doté de plusieurs machines à coudre, l’atelier est encadré par une équipe d’enseignants du secteur qui supervise la confection de ces articles de protection médicale par les filles stagiaires du centre et des femmes au foyer (anciennes stagiaires), a affirmé le directeur de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Ali Houassi. Sa capacité de production hebdomadaire est d’environ 4.000 bavettes, en plus d’un certain nombre de blouses et de charlottes médicales destinées au personnel de la Santé, a-t-il précisé en signalant que cette capacité peut être augmentée, en fonction de la disponibilité de la matière première, actuellement ramenée du Nord du pays. Les articles produits sont remis à la commission de wilaya chargée de la coordination intersectorielle de la prévention de Covid-19, qui déterminera les priorités de leur répartition aux différents services et établissements concernés, à leur tête les structures hospitalières en première ligne de la lutte contre la pandémie, a expliqué M.Houassi. Le secteur de la Formation professionnelle envisage l’ouverture d’ateliers similaires dans certains autres de ses établissements à travers la wilaya, si la matière première venait à être disponible en grande quantité, et ce dans le but de couvrir la demande croissante sur ces articles de protection, en cette conjoncture de pandémie, a-t-il assuré.