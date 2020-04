Le festival d'Annecy, grand rendez-vous international du cinéma d'animation, n'aura pas lieu en 2020, les organisateurs ayant décidé d'annuler sa prochaine édition qui devait se tenir, comme chaque année, en juin, et veulent proposer à la place une version numérique de l'événement.

C'est avec une immense déception que nous nous résignons à annuler l'édition 2020 d'Annecy (...) La raison et la situation internationale nous obligent aujourd'hui à agir avec lucidité et responsabilité", affirment les organisateurs du plus important événement du genre dans le secteur de l'animation, excluant l'idée d'un report.

La 60e édition du festival qui se déroule dans cette ville des Alpes françaises, devait se tenir du 15 au 20 juin, avec un marché du film du 16 au 19 juin. Le prochain festival, aura lieu finalement du 14 au 19 juin 2021, avec un coup de projecteur sur l'animation africaine. En attendant, l'équipe entend proposer un projet de version "en ligne qui permettrait un accès aux œuvres", avec la sélection officielle annoncée le 15 avril.

Les festivals de cinéma se divisent jusqu'ici sur la s tratégie à adopter face à la crise sanitaire: certains espèrent encore pouvoir simplement reporter l'événement, à l'image du célèbre festival de Cannes tandis que d'autres comme le festival de Tribeca à New York envisagent une version numérique.