La même responsable a précisé, à l’APS, que de nombreuses activités variées, à distance, sont programmées dans le cadre du confinement pour rompre l'ennui et la monotonie en offrant à la population des espaces de divertissement et de découverte des richesses culturelles et le patrimoine "rare" du musée, au profit des adultes et des enfants.

"Cette initiative s'inscrit dans le cadre des directives du ministère de la Culture visant à assurer une interactivité entre le musée et la population en fournissant des espaces de divertissement à distance grâce aux réseaux sociaux", a indiqué la même responsable. Elle a ajouté que cette initiative a également pour objectif de "garantir une utilisation optimale du temps pendant la pé riode de confinement, le cas notamment des enfants et des jeunes, ce qui contribue à enrichir leurs connaissances historiques par le bais de méthodes pédagogiques et scientifiques". Dans ce contexte, une vidéo intitulée "Le musée dans nos foyers" a permis à de nombreux internautes de découvrir le mode de vie de l'homme à travers de nombreuses périodes historiques. Quant à la vidéo "Le chef-d'œuvre raconte", elle consiste en une présentation chronologique des œuvres archéologiques de l'histoire de l'Algérie et de la région de Sétif pour les faire connaitre aux citoyens, à domicile, en mettant notamment en exergue des sites historiques anciens, tels que celui Ain El Haneche (à l’Est de Sétif), comme illustration de l'importance historique de ces vestiges. Une visite virtuelle des ailes et des salles du musée a également été rendue possible à la faveur d’une vidéo, présentée dans un langage fluide et simplifié afin que ces visites virtuelles constituent une opportunité visant à atténuer la sensation d’isolement suite au confinement, et qui a été appréciée par les internautes, selon les commentaires de nombreux visiteurs de la page Facebook du musée. Parmi les programmes récréatifs préparés par le musée de Sétif, il y a aussi l'organisation d'un concours à domicile au profit des enfants en leur proposant de télécharger les images d'une œuvre archéologique, de la dessiner et la colorier avant de la renvoyer via le site Internet, avant de faire par la suite l’objet d’une sélection. Cela, en plus d’un concours destiné aux adultes, portant sur des questions à l’issue desquelles les quatre premiers lauréats recevront des prix et des cartes d'accès gratuits pendant une durée d’un an pour la personne la plus active sur la page officielle du musée, a-t-on ajouté. De nombreux visiteurs virtuels du musée ont exprimé leur satisfaction vis- à vis de ces activités, dont Ilyas qui a souligné sur "le rôle important de telles initiatives pour cultiver le goût de l'apprentissage et faire une incursion dans le monde des musées".