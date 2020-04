Plus de 3,5 millions d'abonnés à l'internet fixe (ADSL, fibre, 4G LTE et Wimax) ont été enregistrés au 4ème trimestre de l'année 2019, contre 3,2 millions durant la même période de 2018, représentant une évolution de 9,50%, indique mercredi un bilan de l'Autorité de régulation de la Poste et des communications électroniques (ARPCE).

Le parc global des abonnés à l'internet fixe, au 4ème trimestre de 2019, a atteint 3.569.176 abonnés, dont 2.377.120 abonnés aux réseaux internet haut et très haut débit (ADSL et fibre optique) et 1.192.056 abonnés aux réseaux internet 4G LTE fixe et Wimax, précise la même source, qui ajoute que ce parc global a augmenté de 309.711 abonnés par rapport au 4ème trimestre de l’année 2018, soit une évolution de 9,50%.

Au 4ème trimestre 2019, les abonnés aux réseaux de l'internet fixe ADSL et fibre représentent 66,60% de l'ensemble des abonnés et les réseaux de l'internet fixe sans fil (4G LTE et Wimax) 33,40% de ce total.

Le taux de pénétration de l'internet fixe représentait 8,13% au 4ème trimestre de 2019, contre 7,51% au 4ème trimestre de 2018, soit une évolution de 0,6 2%. Concernant la répartition du parc global ADSL, Fibre et Wimax par débit, l'ARPCE a relevé que le débit entre 2 Méga et 4 Méga représente 90,92% du taux global des abonnés, celui entre 4 Méga et 10 Méga est de 8,95%, celui entre 10 Méga et 50 Méga est de 0,12% et enfin le débit de plus de 50 Méga ne dépasse pas les 0,001% du taux global des abonnés. La bande passante utilisée au dernier trimestre de 2019 a atteint 1.150 Gbps (Gigabit/seconde), comparativement au 3ème trimestre de la même année qui a enregistré 998 Gbps en bande passante, représentant ainsi une évolution de 15,23%.