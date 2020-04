Le parc global des abonnés actifs à l’internet mobile au 4ème trimestre de 2019 a atteint les 36.911.428 abonnés, soit 24.922.271 abonnés à la 4G (67,52% du parc global) et 11.989.157 abonnés à la 3G (32,48% de ce parc), précise la même source, relevant une augmentation de 568.827 abonnés par rapport à la même période de 2018, soit un taux d'évolution de 1,57% en une année. Le taux de pénétration de l’internet mobile au 4ème trimestre de 2019 a atteint 84,08%, contre 83,74% au 4ème trimestre de l'année précédente, représentant ainsi une évolution de 1,02%. Le trafic consommé de l’Internet de téléphonie mobile en Algérie au 4ème trimestre de l'année dernière est d'un volume de 312.123.030 Go (Gigaoctet), comparativement au 4ème trimestre de 2018 où un volume de 166.691.345 Go a été enregistré, soit un e évolution de 87,25%, relève l'ARPCE.

Par ailleurs et pour être omniprésente sur les réseaux sociaux, l'ARPCE a lancé sa nouvelle page officielle Facebook sous le nom de "Arpce, OáØE OEØ CáENíI æCáCEOCáCE CáCáßENæäíE". La page Facebook de l'ARPCE "servira à vous informer de son actualité, activité et réalisation", précise la même source.