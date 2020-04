La France a passé mardi la barre des 10.000 morts depuis le début de l'épidémie de coronavirus, qui "continue sa progression", a indiqué le directeur général Français de la Santé, Jérôme Salomon.

Il s'agit d'un bond de 1.417 décès par rapport au bilan de lundi: 597 dans les hôpitaux et 820 dans les maisons de retraite.

Pour ces dernières, cette forte hausse est liée à "un retard de saisie et au fait qu'on sort d'un weekend", selon M. Salomon.

Depuis début mars, 7.091 décès ont été enregistrés en milieu hospitalier et 3.237 dans les maisons de retraite soit un total de 10.328 morts, a-t-il ajouté.

Seule relative bonne nouvelle chiffrée: l'augmentation nette du nombre de patients en réanimation continue de ralentir, avec un solde de +59 (contre +94 lundi et +140 dimanche).

Cet indicateur qui prend en compte les entrées et les sorties en réanimation est très suivi par les professionnels car il mesure la pression sur le système de santé.

Mais "nous ne sommes pas encore au pic puisque tous les soirs il y a un peu plus de malades en milieu hospitalier, un peu plus de malades à prendre en charge en réanimation, nous avons atteint un ni veau jamais atteint en France, nous ne sommes qu'à la phase ascendante même si elle ralentit un peu", a averti M. Salomon.