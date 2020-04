Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a rendu hommage mardi aux professionnels de la santé à l'occasion de la Journée mondiale de la santé, le 7 avril.

"La Journée mondiale de la santé arrive cette année à une période très difficile pour nous tous", a déclaré M. Guterres dans un message, en référence à la pandémie de COVID-19.

"Mon message aujourd'hui s'adresse à nos professionnels de la santé, les infirmiers, les sage-femmes, les techniciens, les ambulanciers, les pharmaciens, les médecins, les chauffeurs, les nettoyeurs, les administrateurs et bien d'autres, qui travaillent jour et nuit pour assurer notre sécurité".

"Aujourd'hui, nous sommes plus profondément reconnaissants que jamais envers vous tous, qui travaillez jour et nuit, en vous exposant à des risques, pour affronter les ravages causés par cette pandémie", a-t-il dit.

"En ces temps traumatisants, je m'adresse à tous les professionnels du secteur de la santé : nous sommes à vos côtés et nous comptons sur vous. Vous nous rendez fiers, vous êtes pour nous une source d'inspiration.

Nous a vons une dette envers vous.

Merci pour la différence que vous faites, chaque jour et partout".

M. Guterres a également exprimé sa gratitude envers les infirmiers et les sage-femmes, 2020 étant l'Année internationale des infirmiers et des sage-femmes.

"A tous les infirmiers et les sage-femmes du monde : merci pour votre travail", a noté le secrétaire général de l'ONU.