La Chine a levé dans la nuit de mardi à mercredi le bouclage de la ville de Wuhan d'où est partie la pandémie, qui a fait plus de 75.000 morts dans le monde et affecte notamment le Premier ministre britannique Boris Johnson, toujours en soins intensifs.

Des centaines de passagers bloqués depuis des mois dans la ville de 11 millions d'habitants se sont immédiatement rués vers les gares, ont constaté des journalistes, après cette longue immobilisation consécutive à l'apparition des premiers cas à Wuhan fin 2019.

Cela fait 77 jours que j'étais enfermé!", s'est réjoui un homme qui n'a pas souhaité donner son nom, impatient de pouvoir rentrer à Changsha, à quelque 350 kilomètres.

Alors que l'épicentre de la contagion a gagné l'Europe, le Royaume-Uni était sous le choc mardi au lendemain de l'admission de son Premier ministre Boris Johnson en soins intensifs en raison du Covid-19.

Le dirigeant âgé de 55 ans, hospitalisé à Londres, "reçoit un traitement standard à l'oxygène et respire sans aucune assistance", a assuré mardi son porte-parole.

Plus tôt, un ministre de premier plan, Michael Gove , avait toutefois indiqué qu'il demeurait "sous étroite surveillance" et qu'un respirateur se trouvait à portée de main si nécessaire.

Le Premier ministre conservateur, à qui il a été reproché d'avoir longtemps minimisé l'impact de la pandémie, est le seul chef d'Etat ou de gouvernement d'une grande puissance à avoir contracté la maladie. Prié "de le remplacer là où nécessaire", le chef de la diplomatie Dominic Raab, 46 ans, s'est engagé à agir pour "vaincre le coronavirus" durant cet intérim.

Le pays, l'un des plus touchés d'Europe, a enregistré mardi un record de 786 décès en 24 heures, portant son total à 6.159 morts.

L'Europe, le continent le plus frappé par la pandémie avec plus de 54.000 morts, espérait une confirmation du recul des décès esquissé ce week-end dans les deux pays en première ligne, l'Italie et l'Espagne.

Mais le bilan quotidien est reparti à la hausse en Espagne mardi, après quatre jours de baisse, avec 743 morts qui portent le total à 13.798.

Il a également bondi en France, portant le total à 10.328 décès.

En dépit de ce rebond, le nombre de nouvelles hospitalisations marque le pas dans plusieurs pays, dont l'Espagne et l'Italie (17.127 morts) alimentant l'espoir que le pic est en passe d'être atteint.