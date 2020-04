Un centre de dépistage du nouveau coronavirus (Covid-19) va être lancé incessamment à Bejaia, plus précisément dans les locaux du laboratoire de la faculté de médecine après son homologation mardi par une équipe d’expert de l’institut pasteur d’Alger, a annoncé le recteur de l’université Boualem Saidani.

L’Homologation est intervenue au terme d’une mission, menée par des experts de l’institut Pasteur dont le professeur Idir Bitam, conseiller au ministère de la Santé et de la Population.

Durant deux jours, l’équipe, a passé en revue, vérifié et contrôlé les dotations et les moyens matériels et humains dont dispose ce laboratoire, programmé dores et déjà pour effectuer, dès le début, une cinquantaine de tests pour ensuite en augmenter la cadence, en fonction des besoins exprimés, a précisé, M. Saidani.

Avant d’entamer son action, il est retenu la formation de deux équipes de spécialistes hospitalo-universitaires, composée chacune de 04 éléments et qui auront pour tache de conduire et d’appliquer le protocole de dépistage arrêté.

La formation va durer deux à trois jours et au terme de quoi, et après la validation définitive de l’institut Pasteur, le centre entrera en fonction pour apporter sa contribution à l’effort national d’intensification des dépistages, a-t-il ajouté.

Outre cet apport structurel d’une importance majeure dans la lutte contre la propagation du Covid-19, la direction de la santé de la wilaya a reçu de particuliers ou d’entreprises publiques, d’importantes aides matérielles.

Les significatifs étant la fourniture d’une dizaine de respirateurs et six ambulances médicalisées, sans compter les équipements d’appoints que sont les lits médicalisés, les seringues électriques...etc.