Une application électronique est mise en service sur le Net est pour recenser les retraités du secteur de la santé de la wilaya de Tlemcen se portant volontaires pour lutter contre le coronavirus, a-t-on appris mardi des initiateurs.

Yacine Boukhlika, chef du bureau de wilaya de l'Association algérienne de management et de gestion de la santé, a indiqué que cette application est disponible sur les réseaux sociaux pour être téléchargée sur les smartphones et propose aux retraités de la santé de la wilaya dont les médecins, infirmiers et administrateurs, de remplir un formulaire. Le formulaire est expédié par l'association au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière qui, à son tour, prend contact avec la coordination des services de santé de la wilaya avec les volontaires, a-t-il précisé. Depuis le lancement de cette application, un nombre "important" de retraités du secteur de la santé se sont portés volontaires pour contribuer à la lutte contre Covid 19, selon M. Boukhlika. Par ailleurs, le bureau de wilaya de l’association a mené des campagnes de sensibilisatio n des citoyens sur la radio de Tlemcen sur les risques du virus, le respect de la période confinement, outre la prise en charge des médecins exerçant au centre de confinement sanitaire de l’hôpital de Remchi en leur assurant hébergement et transport.