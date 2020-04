Les nouveaux de décès ont été enregistrés au niveau de neuf (9) wilayas, à savoir Blida (11 cas), Alger (2) et un cas pour chacune des wilayas de Béjaia, Tizi Ouzou, Mostaganem, Bordj Bou Arreridj, Boumerdès, Sétif et Batna, a précisé Dr Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l'évolution de la pandémie. Le coronavirus a affecté 855 hommes (58% des cas) et 613 femmes (42%), a-t-il ajouté, relevant que 36% des malades dépassent l'âge de 60 ans, alors que 35% des patients sont âgés entre 25 et 49 ans. Concernant les malades guéris, Dr Fourar a fait savoir que leur nombre a atteint 113. Il a également indiqué que 626 malades sont sous le traitement de la chloroquine. M. Fourar a tenu, en outre, à rappeler que le numéro vert (3030) reste à la disposition des citoyen s pour répondre à leurs préoccupations, réitérant la nécessité de respecter les recommandations des spécialistes s'agissant des règles d'hygiène personnelle et environnementale, ainsi que des conditions de confinement sanitaire afin d'éviter toute contagion au coronavirus.