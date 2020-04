Le club de football anglais, Tottenham, a rappelé mardi à ses joueurs leurs responsabilités en plein confinement du Royaume-Uni pour cause de coronavirus après la diffusion d'images sur les réseaux sociaux montrant leur manager José Mourinho et plusieurs membres de l'effectif à l'entraînement dans un espace vert sans respecter manifestement les règles de distanciation.

Mourinho a été photographié à l'entraînement avec la recrue record du club londonien, Tanguy Ndombélé, dans un parc public de la banlieue nord de Londres où deux autres joueurs des Spurs, Davinson Sanchez et Ryan Sessegnon, ont été vus courir côte à côte.

"Nous avons rappelé à tous nos joueurs de respecter le principe de distanciation sociale lorsqu'ils font de l'exercice en plein air", a déclaré mardi un représentant de Tottenham.

"Nous continuerons de renforcer ce message", a-t-il ajouté.

Le défenseur des Spurs Serge Aurier a également publié une vidéo de lui-même en train de courir en compagnie d'une autre personne sur Instagram alors que le gouvernement britannique a mis en place une série de mesures strictes qui, tout en permettant de se promener ou de faire de l'exercice une fois par jour, oblige deux personnes à rester à au moins deux mètres l'une de l'autre sauf si elles sont membres du même ménage.

La Premier League est suspendue depuis la mi-mars en raison de la propagation de Covid-19 au Royaume-Uni où la pandémie a tué 6.159 personnes selon les chiffres officiels communiqués mardi.

Plus de 786 décès y ont été recensés en 24 heures, un nouveau record pour le pays.