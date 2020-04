L'entraîneur du MC Alger (Ligue 1 de football), Nabil Neghiz, a estimé mercredi qu'il était très difficile de reprendre le championnat national, suspendu depuis plus d'un mois, en raison de l'épidémie de coronavirus. "Cela sera très difficile de reprendre la compétition dans ces conditions.

Le championnat est à l’arrêt depuis un plus d’un mois. Les entrainements collectifs sont suspendus et les joueurs s’entrainent depuis leur maison.

Ce n’est pas suffisant car comme tout le monde le sait, le joueur algérien n'a pas les moyens d’un joueur professionnel en Europe. Chez nous, on va se contenter du minimum", a déclaré Neghiz au site spécialisé DZFoot.

Et d'ajouter : "Si l'on ne reprend pas les entrainements collectifs au mois d'avril, cela va être une vraie catastrophe pour nous car il va falloir beaucoup de temps afin de préparer l'équipe à nouveau pour la reprise.

C'est pour cette raison que je ne serai pas surpris, si les instances du football décident de suspendre définitivement le championnat national pour cette saison.". A cause du COVID- 19, toutes les compétitions sportives en Algérie sont suspend ues. Le championnat de football de Ligue 1 est à l'arrêt depuis plus d'un mois.