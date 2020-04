"La FAF a saisi toutes les Ligues (LFP, LNFA, LIRF, Ligues régionales et de wilayas) à travers une circulaire du secrétaire général (N 290/SG/2020 du 06/04/2020) à l’effet de surseoir au paiement des frais d’engagement et des amendes des clubs jusqu’à la reprise de la compétition, et ce, en raison de la situation difficile que traverse le pays due à la pandémie du COVID-19", indique l’instance fédérale dans un communiqué publié sur son site officiel. Le ministère de la jeunesse et des sports (MJS) avait prolongé la suspension de toutes les manifestations sportives, dont les différents championnats de football, jusqu’au 19 avril, en raison de la situation sanitaire au pays. Selon le dernier bilan établi mardi par le Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, 45 nouveaux cas confirmés de Covid-19 et 20 n ouveaux décès ont été enregistrés en Algérie, portant le nombre des personnes infectées à 1468 et celui des décès à 193.