Le sommeil est bon pour la santé, en manquer augmente les risques de développer des maladies chroniques comme l'hypertension, le diabète, la dépression, l'obésité et le cancer et les accidents cardiaques. Si les troubles du sommeil touchent aujourd'hui 20% de la population des pays industrialisés, qu'en est-il du sommeil des adolescents ?

Les chercheurs de la Mailman School of Public Health de l'Université de Columbia ont voulu comprendre les effets négatifs du manque de sommeil chez les adolescents.

Les scientifiques ont étudié les données médicales de 10 000 Américains âgés de 16 à 21 ans ayant participé à une étude nationale entre 1995 et 2001. Les résultats de cette étude révèlent qu'un adolescent sur 5 ne dort que 6 heures par nuit. Et que ces petits dormeurs ont un risque d'obésité accru de de 20% à l'âge adulte.

«Le manque de sommeil à l'adolescence peut préparer le terrain à l'obésité plus tard dans la vie», explique Shakira F. Suglia, professeur assistante à la Mailman School of Public Health de l'Université de Columbia (New York). « Mais, lorsque vous êtes obèses à l'âge adulte, il est bien plus difficile de perdre du poids et de ne pas le reprendre» affirme-t-elle.

«Nous voulons adresser un message aux parents. Ils doivent s'assurer que leurs ados dorment plus de huit heures par nuit», a expliqué le professeur Suglia. «Car, une bonne nuit de sommeil est non seulement bénéfique pour leur concentration à l'école elle leur permet aussi de devenir des adultes bien-portant».

Cette étude conforte une étude finlandaise qui révélait que le manque de sommeil faisait grossir les enfants. En effet, leurs recherchées menées sur 1250 écoliers âgés de 10-11 ans montraient que les enfants qui ont le plus court temps de sommeil et qui se sentent fatigués pendant la journée sont ceux qui consomment le plus d'aliments très caloriques.

Quelques règles pour mieux dormir

Il est important d'avoir des « habitudes de sommeil « en se couchant à la même heure chaque soir et en se levant à la même heure chaque matin. Il est recommandé de dîner léger, d'éviter la caféine, la nicotine et l'alcool avant de se coucher et de ne pas somnoler devant un écran. La National Sleep Foundation suggère que les enfants de 5 à 10 ans dorment 10 à 11 heures par jour, que les adolescents (10 à 17 ans) 8,5 à 9,5 heures, et que les adultes de 7à 9 heures.