Quels sont les symptômes de l’otite aigüe chez les enfants ?

L’otite peut être causée par un virus ou par une bactérie. Lorsqu’elle est dite moyenne, elle succède souvent à une infection des voies respiratoires supérieures comme, par exemple, une rhinopharyngite. Cette infection provoque une obstruction des trompes d’Eustache : un liquide s’accumule dans le conduit auditif et appuie sur le tympan, provoquant la douleur. Du pus peut apparaître en cas de surinfection bactérienne. Si un nourrisson ou un enfant en bas âge souffre d’un mal d’oreille, il se frotte souvent l’oreille atteinte, s’agite et semble visiblement mal à son aise. Souvent fiévreux, l’enfant mange à peine et peut présenter des troubles digestifs (diarrhée ou vomissements). Les enfants plus grands se plaignent de douleurs dans l’oreille ou de maux de tête. Parfois, il arrive que, sous la pression du liquide accumulé, le tympan se déchire, libérant le liquide ou le pus et soulageant ainsi la douleur. Pas d’affolement, le tympan cicatrisera en une dizaine de jours. L’otite est une douleur de l’oreille plus ou moins violente. Elle est courante chez l’enfant et, dans la plupart des cas, elle guérit rapidement. Selon sa localisation, on distingue plusieurs types d’otite. L’otite moyenne, qui touche la partie du conduit auditif située à l’arrière du tympan est la plus fréquente.

Quelles sont les complications de l’otite chez l’enfant ?

Si une infection s’installe, on parle d’otite suppurée (ou purulente) : l’enfant souffre, pleure, a de la fièvre et présente parfois des troubles digestifs. L’accumulation de pus peut provoquer une rupture du tympan. Ce phénomène, s’il soulage la douleur, n’entraîne pas toujours la guérison.

Même si elle reste généralement bénigne, il arrive qu’une otite se complique avec une extension de l’infection à l’ensemble des cavités de l’oreille jusqu’à la mastoïde, un ensemble de cavités osseuses relié à l’oreille moyenne. Cette inflammation de la mastoïde (mastoïdite) peut nécessiter une intervention chirurgicale pour évacuer le pus accumulé. Il arrive parfois que l’otite persiste malgré les traitements et nécessite alors un traitement antibiotique spécifique à la bactérie en cause. Dans le cas de récidives fréquentes, il faut examiner avec le médecin les facteurs pouvant favoriser cette répétition : les végétations, une otite séreuse, des contaminations répétées de l’enfant en collectivité, le tabagisme passif, la pollution, les allergies, l’âge (entre six et dix-huit mois), une carence en fer, etc. Le médecin pourra vous conseiller de consulter un spécialiste.

Quelles sont les causes de l’otite chez les enfants ?

La rhinopharyngite est la cause la plus fréquente du mal à l’oreille chez les enfants. Sous l’effet de l’inflammation, la muqueuse de la trompe d’Eustache (le conduit qui relie l’oreille moyenne aux cavités nasales) est congestionnée, ce qui bouche le conduit. Des sécrétions s’accumulent alors dans l’oreille moyenne (on parle pour cette raison d’otite moyenne). Si aucune infection ne s’installe à la suite de cette accumulation, on parle d’otite séreuse (voir encadré). Ce type d’otite provoque une gêne (l’enfant se met les doigts dans les oreilles) et une baisse de l’audition. Si une infection s’installe, on parle d’otite suppurée : l’enfant souffre, pleure, a de la fièvre et, parfois, des troubles digestifs. Une otite séreuse peut toujours s’infecter en otite suppurée et une otite suppurée, traitée par des antibiotiques, évolue parfois en otite séreuse. Dans certains cas, les otites à répétition sont liées à une allergie respiratoire (en réaction au pollen ou aux poussières domestiques, par exemple), mais également alimentaire.

L’otite séreuse

L’otite séreuse est une inflammation de l’oreille avec épanchement de liquide dû à une obstruction chronique des trompes d’Eustache. A la différence de l’otite moyenne, la présence de liquide derrière le tympan n’entraîne pas de douleur, elle passe donc souvent inaperçue et son diagnostic est tardif. L’épanchement se produit généralement dans les deux oreilles. L’otite séreuse est suspectée lorsque l’enfant présente des otites moyennes à répétition ou que son audition baisse. Dans la plupart des cas, l’otite séreuse n’est que transitoire, mais elle peut devenir chronique et persister plusieurs mois. Si aucun traitement n’est mis en place, l’audition de l’enfant peut être altérée durablement. Une baisse de l’audition, des troubles de l’élocution ou des problèmes scolaires peuvent vous alerter. Le traitement consiste alors à placer un aérateur transtympanique (ou yo-yo, un petit tube placé à travers le tympan) afin de rétablir l’aération de l’oreille moyenne.

Que faire en cas d’otite chez un enfant ?

En attendant la consultation, vous pouvez soulager la douleur avec du paracétamol. Mieux vaut ne pas tenter de nettoyer l’oreille avec un coton-tige (même en cas d’écoulement). Attention, il ne faut jamais utiliser de gouttes auriculaires avant que le médecin ne se soit assuré de l’absence de perforation du tympan.

Les otites qui se répètent ne sont pas toujours du même type : évitez de réutiliser un traitement déjà prescrit, sauf sur les conseils du médecin.

Que fait le médecin face à une otite chez un enfant ?

Le médecin examine l’oreille au moyen d’un otoscope qui lui permet de voir si le tympan est irrité et si l’oreille moyenne contient du liquide. Il vérifie également l’audition.

Dans certains cas, il peut être amené à percer le tympan (il pratique une paracentèse) pour soulager la douleur et prélever du pus qui sera mis en culture afin d’identifier le meilleur traitement antibiotique. Les traitements prescrits sont le plus souvent administrés par voie orale. En cas d’otite moyenne, des gouttes sont parfois utilisées pour soulager la douleur.

La plupart du temps, le traitement des otites comporte des antibiotiques et des antalgiques de type paracétamol. Dans le cas d’une otite séreuse, le médecin peut également prescrire des anti-inflammatoires de la famille de la cortisone, des antihistaminiques ou des fluidifiants.

Si les otites séreuses se répètent, avec des conséquences sévères sur l’audition, le médecin peut envisager l’ablation des végétations. Si cela ne suffit pas, il peut poser, sous anesthésie générale, un aérateur transtympanique (un « yoyo ») qui va maintenir un orifice dans le tympan, par où s’écouleront les sécrétions jusqu’à la guérison.

Comment prévenir les otites chez les enfants ?

En cas de rhinopharyngite, il est recommandé de moucher régulièrement son enfant et de faire des lavages de nez avec du soluté physiologique, pour empêcher que l’inflammation ne se propage à l’oreille moyenne par les trompes d’Eustache.

Pensez à nettoyer ses oreilles : n’utilisez jamais de coton tige, vous ne feriez que pousser les sécrétions cireuses au fond du conduit auditif. Prenez plutôt une petite mèche de coton bien sèche, introduisez-la dans l’oreille sans chercher à pénétrer trop loin dans le conduit auditif.

Chez les enfants qui ont des otites à répétition, on préconise parfois une ablation des végétations.

Les bouchons de cérumen

La peau du conduit auditif externe contient des glandes qui sécrètent une matière jaunâtre, le cérumen. Il a pour but de débarrasser le conduit des particules étrangères et s’élimine normalement vers l’extérieur. Parfois cependant, il s’accumule dans le conduit auditif et forme un bouchon. L’enfant entend mal, en particulier après le bain car ce bouchon gonfle à l’humidité. Le médecin l’enlève au moyen d’un jet d’eau ou l’extrait à l’aide d’un instrument adéquat.

Pour éviter les bouchons de cérumen

Tenez propre le conduit auditif, mais sans y faire pénétrer un coton-tige. Une telle intervention favorise la formation de bouchon et comporte en outre le risque d’une lésion du tympan.

Des produits d’hygiène (Audiclean, Audispray, Doculyse, Audi-baby, etc.), utilisés régulièrement une ou deux fois par semaine, permettent de morceler le cérumen et de le maintenir humide, ce qui facilite son évacuation naturelle.