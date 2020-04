Une quantité de 22 kilos et 390 grammes de résine de cannabis a été saisie, et une personne a été arrêtée par les services de la sûreté de wilaya d’Oran, a-t-on appris, lundi, de la cellule de communication de ce corps de sécurité.

Selon la cellule de communication de la sûreté de wilaya d’Oran, la brigade anti-criminalité de la police judiciaire de la sûreté de wilaya a réussi à mettre fin aux agissements d’un chef de réseau criminel spécialisé dans la détention, l’importation, la commercialisation, le stockage et le transport de stupéfiants, et ont réussi à saisir une quantité totalisant de 22 kilos et 390 grs de résine de cannabis, arrangée dans 43 paquets de 5 plaquettes d’une valeur globale de 14 millions de dinars, selon la meme source.

Une somme de 260.000 dinars représentant des revenus de cette activité criminelle, et un véhicule utilitaire de type fourgon utilisé dans le transport de cette marchandise prohibée, ont été également saisis lors de cette opération .

L’opération a été déclenchée suite à des informations faisant état de l’activité douteuse d’un réseau de trafic de stupéfiants, dont le chef, arrêté, est âgé d e 36 ans, repris de justice, ajoutant que le suspect en question a fait l’objet de surveillance et a été arrêté au niveau de la wilaya de Sidi Bel-Abbès suite à une extension de compétence délivrée par le procureur de la République du tribunal d’Oran. Après les procédures d’usage, le suspect sera présenté à la justice, conclu-t-on.