Vers la fin mars 2020, le nombre de prisonniers et détenus palestiniens dans les prisons d'occupation a avoisiné les 5.000, dont 41 femmes et 180 enfants, tandis que le nombre des détenus administratifs a atteint 430 cas, précise l’agence palestinienne, citant les institutions des prisonniers et des droits de l’Homme.

L’inquiétude des prisonniers à l'intérieur des prisons d'occupation s'est accentuée avec la propagation du coronavirus surtout que l'administration pénitentiaire n'assure pas les mesures préventives nécessaires aux détenus, ajoute-on. Selon WAFA, près de 700 détenus souffrent de maladies et malgré cela l"'administration pénitentiaire n'a pris aucune mesure préventive et refuse de fournir du matériel de nettoyage et des stérilisation". Depuis 1967, 222 prisonniers sont décédés, dont 67, victimes d’une politique de négligence médicale délibérée de la part des autorités d’occupation.

Face à cette situation, les institutions des prisonniers et des droits de l’homme ont renouvelé leur appel aux organisations humanitaires internationales pour une intervention urgente afin de libérer les prisonniers palestiniens, en particulier les malades, les personnes âgées, les enfants et les détenus administratifs.