La mesure de confinement partiel décidée depuis hier dimanche par les pouvoirs publics pour endiguer la propagation du covid-19 a enregistré une "large" adhésion des citoyens de la wilaya d’El Tarf à son premier jour, a-t-on appris auprès de différentes sources.

Ayant été sensibilisés par le biais d’appels à respecter le confinement sanitaire, lancés par les services de sûreté et de la protection civile qui sillonnent depuis quelques jours rues et artères munis de mégaphones, les citoyens de cette wilaya frontalière ont, dans leur majorité, respecté cette décision, ont signalé les représentants des services suscités.

Des commerces ont été, par ailleurs, priés de baisser rideau, aux environs de 19 heures par des agents de police qui se sont déployés à travers les 24 communes de la wilaya pour veiller au respect "strict" de cette décision destinée à assurer la sécurité sanitaire des habitants contre le virus.

Certains jeunes notamment, rencontrés au niveau de leurs quartiers respectifs où ils avaient pris l’habitude de se regrouper ont fini par "s’éclipser" après avoir été dénoncé par des internautes mes urant la gravité de cette pandémie.

Au premier soir de l’application de cette mesure, les rues et quartiers d’El Tarf étaient désertés par leurs habitants "sagement confinés" dans leurs domiciles respectifs, ont indiqué les mêmes sources, relevant néanmoins, "une certaine réticence signalée dans de rares quartiers populaires relevant de la daïra de Dréan".

Les services de police ont eu du mal à leur faire entendre raison mais ont fini par les amener à respecter le mot d’ordre.