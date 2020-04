Trois ateliers des centres de formation professionnelle de la wilaya de Tissemsilt ont lancé lundi une opération de confection de 4.500 masques de protection dans le cadre des efforts de prévention contre le coronavirus, a-t-on appris du directeur de la formation et de l'enseignement professionnels, Khaled Belkharoubi.

Ces ateliers, lancés en travaux au niveau des CFPA des communes de Lardjem et Tissemsilt (deux centres) pour la confection de 4.500 masques préventifs, ont mobilisé huit enseignants et des artisans, alors que la direction de la santé s’occupe de la stérilisation des masques, a-t-il souligné.

M. Belkharoubi a précisé que le bureau de wilaya de l'association nationale "Kafil El Yatim" a contribué en fournissant la matière première (tissu) pour la confection des masques. Il est prévu, avant la fin de la semaine en cours, l’ouverture de deux ateliers destinés à la confection des masques de protection dans les CFPA des communes de Lazharia et Bordj Bounaâma et ce, pour produire au total plus de 1.400 masques, a-t-on annoncé, soulignant que l'ouverture d'ateliers similaires sera généralisée au niveau des autres centres de formation de la wilaya. Un atelier avait été ouvert, en fin de semaine dernière, pour confectionner des combinaisons de protection au niveau du CFPA de la commune de Ammari, avec la production de 35 combinaisons, que le secteur de la formation et de l'enseignement professionnels distribuera, en compagnie des services de la wilaya, au profit des personnels du secteur de la santé.