Des dizaines de médecins de toutes les spécialités ont manifesté leurs volonté et leur disponibilité pour faire des consultations à distance, via téléphone ou internent, quelques heures après le lancement d’un appel pour rejoindre un réseau de télé-médecine, a-t-on appris lundi à Oran, auprès des initiateurs de cette action.

L’appel a été lancé sur les réseaux sociaux par le président de l’Observatoire du handicap, de la réadaptation et de l’éthique en santé (OHRES), le Pr Khaled Layadi, également chef de service de médecine physique et de réadaptation fonctionnelle au CHU d’Oran, et bout d’une journée "plus de 120 médecins d'Oran et d'ailleurs se sont déjà manifestés", a-t-il indiqué.

"Des médecins des différentes régions du pays, et même de l’étrangers sont prêts à conseiller et orienter par téléphone ou internet, des personnes qui en ont besoin", a souligné le Pr Layadi, ajoutant qu’une page sur facebook sera réservée pour publier les coordonnées de ces médecins.

Même si l’action a été lancée depuis Oran, ce réseau est profitable à toutes les régions étant donnée que la consultati on se fait à distance. Des spécialistes de différents horizons ont déjà rejoint le réseau, et le réseau est ouvert pour tout médecin qui souhaite porter sa contribution pour venir en aide au malade dans cette conjoncture particulière. A Oran, à cause de la propagation du coronavirus, les établissements hospitaliers n’ont gardé que les soins les plus urgents, et les médecins privés ont, pour une grande partie, fermé leurs cabinets. Ce réseau se veut ainsi une alternative, à titre de solidarité, pour orienter et conseiller des patients qui ne peuvent pas être pris en charge au niveau des établissements hospitaliers.