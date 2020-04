Les services de la Gendarmerie nationale ont procédé, dernièrement à Tiaret, à la saisie de 25 pièces de monnaie ancienne de l'époque ottomane, a-t-on appris lundi du groupement territorial de ce corps de sécurité qui fait état de l'arrestation de deux individus dans le cadre de cette affaire.

Agissant sur la base d'informations parvenues à leurs services samedi dernier, les gendarmes ont arrêté les deux mis en cause en possession de 4 pièces de monnaie ancienne qu'ils s'apprêtaient à vendre de manière illégale, a-t-on précisé de même source.

Les 21 autres pièces ont été retrouvées lors de la perquisition des domiciles des concernés, a-t-on indiqué, signalant que le lot total saisi se compose de 17 pièces en or et 8 en argent. Les deux présumés trafiquants seront déférés au parquet près le tribunal de Tiaret à l'issue de l'expertise ordonnée à l'effet de déterminer la valeur des monnaies saisies, fait-on savoir de même source.