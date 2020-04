Un concours du cliché le plus original montrant une photo prise à domicile, en lien direct avec l’Espagne, été lancé par l’Institut culturel Cervantès d'Algérie, annonce l’institut.

Intitulé "Espa?a Men Darna" (L’Espagne de ma maison), le concours récompense les meilleures photos "prises de la maison ou du lieu de confinement, sous le thème général de la mémoire, de la connaissance de la langue et de la culture espagnole ou du lien émotionnel avec l'Espagne". Tout en laissant libre court à leur créativité, les participants peuvent "utiliser tout objet éveillant le souvenir" de ce pays méditerranéen, parmi les plus endeuillés au monde par la pandémie du nouveau coronavirus, et "accompagner la photo d’un titre et ou d’un texte explicatif".

Les clichés doivent être partagés sur les pages de l’institut sur les réseaux sociaux à partir de lundi. Le règlement du concours et les modalités de participation sont disponibles sur les pages Facebook de l'Institut Cervantès et de l'Ambassade d'Espagne en Algérie.