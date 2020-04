La Fédération mondiale de badminton (BWF) a annoncé, lundi sur son site officiel, le report de tous les tournois internationaux initialement programmés pour les mois de mai, juin et juillet.

«Après consultation et accord des confédérations continentales et associations hôtes des compétitions inscrites au calendrier de l’instance mondiale, nous avons pris les mesures nécessaires pour reporter un bon nombre de tournois prévus en mai, juin et juillet», a indiqué la BWF.

Les rendez-vous concernés sont l’Open d’Indonésie-2020, le Super 1000 et un certain nombre de compétitions de badminton de grade 3, juniors et para-badminton.

«L'escalade de la pandémie de Covid-19 dans le monde a conduit toutes les parties à confirmer la suspension de ces tournois.

La santé, la sécurité et le bien-être de tous les athlètes, de leur entourage, des officiels et de la grande communauté de badminton restent la priorité absolue», a assuré la BWF.

Déjà, la semaine dernière, l’instance mondiale avait gelé les classements mondiaux seniors et juniors jusqu'à nouvel ordre. En outre, la BWF examine toujou rs les impacts du report des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020 sur le système de qualification. Ce processus d'examen devrait prendre plusieurs semaines, selon la même source.