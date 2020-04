Le coach de l'équipe féminine de volley-ball d'Uralochka Ekaterinburg en Russie, Nikolay Karpol, détient le record du monde de longévité avec ses 51 ans d’exercice dans un même club en tant qu'entraîneur en chef, a rapporté la Fédération internationale de la discipline (FIVB) sur son site.

Karpol, l’entraîneur le plus décoré de l'histoire du volley-ball et des sports d'équipe russes, est sur le point d'avoir 82 ans le 1er mai et est toujours actif à la barre technique du glorieux Uralochka-NTMK Ekaterinburg, même s'il a laissé entrevoir une possible retraite prochaine.

«Embauché en 1969 pour driver le club d’Uralochka, Nikolay Karpol, avec un professionnalisme patient et une discipline stricte, a transformé son équipe en une équipe de classe mondiale, qui a remporté huit titres continentaux et 25 titres nationaux, ainsi que le bronze au Championnat du monde FIVB de volley-ball de 1992 et d’autres distinctions», a écrit la Fédération internationale dans un portrait sur le technicien publié sur son site.

En sélection nationale de l’ex-URSS, CEI ou Russie composée principalement de joueuses d'Ura lochka, Karpol a écrit de glorieuses pages de l'histoire de ce sport.

Il a triomphé avec deux titres olympiques (1980 et 1988), a été médaillé d'argent olympique (1992, 2000 et 2004), vice-champion du monde en 1990 et médaillé de bronze en 1994, 1998 et 2002, vainqueur de la Coupe du monde en 1997 et du bronze en 1993, l'or du Grand-Prix mondial en 1997, 1999 et 2002, l'argent en 1998, 2000 et 2003, le bronze en 1993, 1996, 2001 et a été sept fois champion d'Europe.

Karpol a été nommé Entraîneur de l'année de la FIVB en 1989 et 1991 et meilleur entraîneur du Championnat du monde de 1990.

«Parfois critiqué pour son style brutal d'entraîneur, réprimandant et criant fort contre les joueuses, Karpol a démontré la justesse de ses méthodes», souligne le site de l’instance internationale qui lui a rendu un hommage particulier.