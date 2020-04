La Chine n'a recensé aucun nouveau décès du Covid-19 au cours des dernières 24 heures, ont annoncé mardi les autorités, trois mois après le premier mort enregistré dans ce pays. Pékin, où le nouveau coronavirus est apparu fin 2019, avait fait état d'un premier décès le 11 janvier dernier. Depuis, 3.331 personnes ont succombé à la maladie dans le pays. Après avoir dépassé la centaine courant février, le nombre quotidien de nouveau décès s'est régulièrement réduit depuis pour tomber à un seul mort annoncé lundi par le ministère de la Santé, puis zéro mardi. Les nouveaux cas de contamination diminuent aussi constamment depuis début mars, mais le pays est confronté à une deuxième vague d'infections importées de l'étranger, avec près d'un millier de cas cumulés, selon le ministère. L'organisme a fait état mardi de 32 nouveaux cas de contamination, tous d'origine importée. Les autorités ont aussi dénombré 30 nouveaux patients asymptomatiques, portant le total à 1.033. La grande majorité des cas et des décès ont été enregistrés à Wuhan, la ville du centre du pays où le virus a fait son apparition l'an dernier avan t de se répandre dans le monde entier, tuant plus de 70.000 personnes.

Mise en quarantaine le 23 janvier, la ville doit lever ses mesures de confinement mercredi, les personnes en bonne santé étant en principe autorisées à quitter la métropole de 11 millions d'habitants.



La Russie développe un test de dépistage express

Les autorités russes ont annoncé lundi la mise au point d'un test capable de dépister en 40 minutes une infection au nouveau coronavirus avec un équipement de laboratoire standard, selon une méthode d'analyse encore peu utilisée. Selon un communiqué publié par le ministère de l'Industrie, ces tests ont été mis au point par la société pharmaceutique russe Generium et développés par le consortium d'entreprises médicales spécialisées "Union médico-biologique". Elles revendiquent un précision "de plus de 94%". L'agence publique TASS, citant Generium, a indiqué que 16 régions russes ont été approvisionnés, et que d'ici la fin de la semaine de "80 à 90%" d'entre elles le seront, sans pour autant préciser le nombre fourni.

Ce test "détecte l'ARN du coronavirus grâce à une amplification isotherme médiée par les boucles", selon le ministère. "L'utilisation de ce kit de dépistage augmentera de plusieurs fois la productivité des laboratoires et la probabilité de détecter une infection virale", affirme-t-il.

"Grâce à la procédure simplifiée de préparation des échantillons et la réduction du nombre d'étapes nécessaires à l'analyse, le tem ps de détection des agents pathogènes est inférieur à une heure", a précisé le chercheur Andreï Ivanov de l'Académie russe des sciences, cité dans le communiqué. La technique de dépistage actuellement utilisée dans la plupart des pays du monde est celle dite RT-PCR, soit une méthode d'amplification du matériel génétique du virus. Ces tests doivent être réalisés par des laboratoires spécialisés. Les prélèvements se font par écouvillons dans le nez, et offrent des résultats en quelques heures. D'autres tests rapides sont en production en France, aux Etats-Unis, en Suisse ou encore en Allemagne et des sociétés se sont lancées sur des tests de sérologie visant déterminer après coup si un individu a été en contact avec le virus, et s'il est immunisé. La Russie compte pour l'instant 6.343 cas de coronavirus officiellement recensés et déplore 47 morts.