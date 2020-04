Un virologue turc a réussi à isoler le SRAS-COV-2, le nouveau coronavirus, achevant ainsi avec succès, la première étape dans la production d'un éventuel vaccin contre la maladie mortelle provoquée par ce virus, Covid-19.

Le professeur Aykut Ozkul, directeur de l'Institut de biotechnologie de notre université, a réussi à isoler le virus SARS-COV-2, qui est la première étape de la production de sérum, de vaccins et de médicaments contre le coronavirus", a déclaré l'Université d'Ankara dans un message sur le réseau social Twitter, relayé par l’agence Anadolu.

Le ministre turc de l'industrie et de la Technologie, Mustafa Varank, avait fait savoir cette semaine qu'un total de 24 universités, huit centres publics de recherche et développement ainsi que des cen taines de chercheurs œuvraient à produire un vaccin contre le Covid-19. Dimanche, la Turquie a dénombré 574 morts des suites du Covid-19, avec 73 nouveaux décès signalés dans la journée, tandis que le nombre des cas confirmés a dépassé les 27.000.