Le Groupe pharmaceutique SAIDAL, s’est lancé pour la première fois dans la production du gel hydro-alcoolique, un produit fortement demandé sur le marché dans le contexte de la pandémie du Coronavirus, a annoncé la société publique.

Fabriqué pour la première fois par la société, ce produit est contrôlé, enregistré et recommandé pour la prévention de la contamination par le Coronavirus, a précisé la même source. SAIDAL a souligné qu’une une première quantité de 20.000 flacons d’un (01) litre, a été déjà produite et distribuée gratuitement à la Pharmacie centrale des hôpitaux et aux institutions publiques. Le groupe fabriquera, dans une deuxième phase, d’autres formats de 100 ml et 200 ml, a-t-il annoncé, promettant qu’ils seront mis dans les prochains jours au niveau des centres de distribution de SAIDAL.