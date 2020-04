Le président du Conseil régional de déontologie médicale de Blida, soumise, depuis le 24 mars dernier, à un confinement total pour prévenir la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), a imputé la suspension d’activité d’une majorité des médecins privés de la wilaya, à un "manque de moyens de protection ".

"Les médecins privés de la wilaya ont été contraints de fermer leurs cabinets à cause de l’épuisement de leur stock de moyens de protection contre ce virus contagieux", à l’origine, à ce jour, de la mort de plus de 150 personnes en Algérie, selon le dernier bilan, a indiqué Dr Yacine Turkmane, dans un communiqué émis par le Conseil régional de déontologie médicale de Blida. Il a fait part, au titre des actions visant à remédier à cette situation, de la "mise en place d’une commission englobant des médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes, et des représentants de la direction de la santé, en charge de coordonner l’action avec le ministère de tutelle, pour fournir différents moyens de protection et de prévention, aux médecins privés, en cette situation s anitaire exceptionnelle traversée par le pays", est-il signalé. La décision de fermeture prise par les médecins privés de la wilaya a suscité la grogne de la population locale, qui l’a qualifié d’"irresponsable ", au vue de la crise sanitaire traversée par le pays. Sachant que de nombreux médecins privés ont ouvert des comptes sur face book pour donner des consultations et conseils aux malades, en mettant à disposition leurs numéros de téléphone. A noter qu’une première commande des moyens de protection contre la pandémie du coronavirus, faite par la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), est arrivée, hier dimanche, à l’aéroport international Houari Boumedienne d’Alger, en provenance de la ville de Shanghai en Chine.

Cette première commande est composée de 8,5 millions de masques chirurgicaux type 3 plis et 100.000 masques filtrants de type FFP2 ".