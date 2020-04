Le protocole de traitement à la chloroquine, a-t-il affirmé dans un entretien avec l'APS, "commence à donner des résultats sur les patients de l’EHU d’Oran avec un cas complètement guéri. Une femme vient d’être testée négative après le traitement", a-t-il indiqué. L’élargissement du traitement à la Chloroquine aux patients qui ne présentent pas de symptômes vise, selon lui, à éviter d’éventuelles complications et aggravations des cas et la baisse plus rapide de la charge virale chez les sujets positifs. S’agissant des craintes de spécialistes d'effets secondaires de ce médicament, le directeur de l’EHU a relevé avoir consulté sur le sujet des médecins internistes qui l’utilisent depuis des décennies dans le traitement de certaines maladies chroniques comme le lupus.

"Ils ont estimé que c es craintes ne sont pas fondées et qu'il faut juste s’assurer qu’il n’y a pas de pathologie cardiaque", a-t-il souligné. La Chloroquine reste, toutefois, un médicament réservé à une utilisation hospitalière et ne doit être en aucun cas auto-administrée, a-t-il prévenu.