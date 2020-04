Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a déclaré lundi avoir secouru 68 clandestins au large des côtes libyennes.

"Ce matin, notre navire Alan Kurdi a sauvé 68 personnes d'une embarcation en détresse.

Pendant le sauvetage, les forces libyennes nous ont interrompu et tiré des coups de feu en l'air.

Beaucoup de gens se sont jetés à l'eau.

Maintenant tout le monde est en sécurité à bord de notre navire", a tweeté le HCR.

Des milliers de migrants, principalement des Africains, choisissent de traverser clandestinement la mer Méditerranée vers l'Europe depuis la Libye, qui est en proie à l'insécurité et au chaos depuis la chute de son ancien dirigeant Mouammar El-Gadhafi en 2011.

Selon le HCR, 48.621 réfugiés et demandeurs d'asile sont actuellement enregistrés auprès de l'agence onusienne en Libye.

Le HCR a affirmé continuer de fournir protection et assistance aux réfugiés, aux demandeurs d'asile, aux Libyens déplacés de force et aux rapatriés. Le 4 avril 2019, l'Armée nationale libyenne basée dans l'est du pays a lancé une campagne militaire dans et autour de la capitale Tripoli en vue de prendre le contrôle de la ville et de renverser le Gouvernement d'union nationale rival soutenu par l'ONU.

La Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL) a recensé au moins 356 morts et 329 blessés parmi les civils depuis le début du conflit armé.

Selon la MANUL, près de 150.000 personnes à Tripoli et dans ses environs ont été contraintes de fuir leur domicile, tandis que 345.000 civils sont restés en première ligne et qu'environ 749.000 autres vivent dans des zones où se déroulent des affrontements.