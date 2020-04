Une caravane de solidarité acheminant des denrées alimentaires, des produits pharmaceutiques et d’hygiène s’est ébranlée lundi de Sétif vers la wilaya de Blida, dans le cadre du renforcement des efforts de lutte contre l’épidémie du nouveau coronavirus.

Cette caravane, dont le lancement a été supervisé par le chef de l’exécutif local, Mohamed Belkateb au complexe sportif du "8 mai 1945", est constituée de 10 poids lourds chargés de 300 tonnes de produits alimentaires de large consommation et de produits sanitaire.

Cette action humanitaire qui s’inscrit dans le cadre des initiative de solidarité à l’égard des wilayas touchées par la pandémie du Coronavirus, a enregistré la contribution d’agriculteurs, de commerçants, d’associations locales et autres bienfaiteurs. Le wali a déclaré à cette occasion que ces aides destinées aux habitants de la wilaya de Blida renseignent de l’esprit de solidarité qui anime la population algérienne et renforcent l’unité nationale dans ce contexte exceptionnel de crise sanitaire. Pour rappel, le conseil de Soubel El Kheirat de la mosquée Hamza Ben Abd El Moutalib de la commune d’Ain Azel (50 km au Sud de Sétif), avait récemment expédié 12 tonnes de produits de nettoyage aux habitants de la wilaya de Blida dans le cadre des opérations de solidarité qu’il a initiées dès l’apparition des premiers cas de Covid19.